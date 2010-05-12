Винский рассказал о своем критерии оценки соглашений с Россией

Необходимо глубоко анализировать каждое межгосударственное соглашение, которое подписывает Украина, на предмет его полезности для экономики страны, а не политизировать этот процесс. Такое мнение высказал председатель партии «Народная власть» Иосиф Винский в эфире радио «Эра-FM», комментируя планы правительства подписать ряд экономических соглашений с Российской Федерацией и их критику со стороны части оппозиции.

«Если это соглашение ведет к росту производства, росту ВВП, созданию рабочих мест, росту заработной платы и доступу к новейшим технологиям, то тут политическая риторика должна быть на втором плане», - заявил политик.

И.Винский убежден, что без сильной экономики сильной Украины не будет, и потому необходимо искать пути интеграции, которые дадут возможность выхода на новые рынки, где Украина смогла бы реализовать свои интересы.

«То есть необходимы новые ресурсы, и если мы получим эти ресурсы в виде конкретных инвестиций в нашу промышленность, то я не вижу здесь ничего плохого, - отметил И.Винский. Если в результате подписания соглашения Украина будет делать не один самолет в год, как сейчас, а 40 самолетов, то, я считаю, что эта критиканская риторика абсурдна по своей сути», прибавил он.