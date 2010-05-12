В ПР утверждают, что у Януковича нет интереса в преследовании Тимошенко

Народный депутат Украины, представитель Президента в Верховной Раде Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО опровергает заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о личной заинтересованности главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА в ее криминальном преследовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.МИРОШНИЧЕНКО сказал на пресс-конференции, комментируя соответствующее заявление Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ стоит на позиции, что никаких «политических репрессий в Украине быть не может, никаких преследований за политические убеждения или за критические замечания к власти быть не может».

Ю.МИРОШНИЧЕНКО подчеркнул, что международный аудит использования бюджетных средств правительством Ю.ТИМОШЕНКО инициирован, в том числе и Президентом Украины, чтобы «не столько выявить просчеты, или «накопать», условно говоря, основания для криминального преследования тех, кто правил до нас, сколько проявить реальное положение вещей».

Ю.МИРОШНИЧЕНКО опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что ее якобы преследуют по поручению Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.

По его словам, гарант Конституции не заинтересован в преследовании по политическим мотивам, вместе с тем Президент заинтересован, чтобы в государстве был общественный консенсус, и реализовывалась его предвыборная программа.

«Поэтому говорить о его (В.ЯНУКОВИЧЕ – УНИАН) каком-то личном интересе, я считаю, было бы некорректно. Поэтому я опровергаю такие заявления», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, «возможно, Юлия ТИМОШЕНКО искренне считает, что ее преследуют, но я не исключаю, что это является и определенной формой манипуляции общественным сознанием и мнением прессы».

Ю.МИРОШНИЧЕНКО предложил журналистам быть критичными «не только к власти, но и к оппозиции», и проверять все заявления.

Как сообщал УНИАН, лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО сегодня, 12 мая, вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

После посещения управления Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в следующий понедельник, 17 мая, следователь по особым делам Главного следственного управления Генпрокуратуры допросит ее в качестве подозреваемой по делу, которое было закрыто еще во времена бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, и изберет для нее меру пресечения.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что считает сегодняшний вызов в Генеральную прокуратуру началом репрессий против нее, поскольку ее команда мешает власти незаконно «приватизировать» главные государственные монополии.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Ю.ТИМОШЕНКО вызывали сегодня в Главное следственное управление для вручения ей копий постановлений о возбуждении в отношении нее уголовного дела об организации покушения на дачу взяток судьям Верховного суда Украины.

“Данное уголовное дело возбуждено в мае 2004 года, и было закрыто преждевременно в январе 2005 года без выполнения в полном объеме всех необходимых следственных действий, как это предусмотрено ст. 22 УПК Украины”, - говорится в сообщении.

В связи с этим досудебное следствие по делу возобновлено, подчеркнули в Генпрокуратуре.