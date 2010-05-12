Клюев говорит, что Янукович и Медведев подпишут в понедельник 5 документов

Во время визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев 17 мая между Украиной и Россией будут подписаны пять документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в Верховной Раде Украины первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

В частности, он проинформировал, что планируется подписание соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации российско-украинской государственной границы.

Кроме того, будет подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области использования и развития навигационной спутниковой системы «ГЛОНАС». Кроме того, предусматривается подписание соглашения о межбанковском сотрудничестве между «Укрэксимбанком» (Украина) и банком ОАО ВТБ (РФ).

Также будет подписано соглашение между Министерствами образования и науки Украины и РФ о первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 2010-2012 годы.

Пятым документом является проект программы сотрудничества между Министерством культуры и туризма Украины и Министерством культуры РФ на 2010-2014 годы.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что единственным межгосударственным документом, который выносится на подписание во время визита российского Президента в Украину, является проект соглашения о демаркации границы.

«Данное соглашение должно создать правовые основы для демаркации сухопутного участка государственной границы нашего государства с Российской Федерацией. Вопрос стоит еще с обретения независимости Украины и в связи с необходимостью надлежащего оформления государственной границы. Он относится к компетенции Президента Украины, Верховной Рады», - сказал А.КЛЮЕВ.