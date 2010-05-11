"Наша Украина" подумает, зачем ей Комитет защиты

Президиум “Нашей Украины” на своем заседании 12 мая рассмотрит вопрос о присоединении к созданному в Киеве Комитету защиты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины” со ссылкой на председателя политсовета партии Веру УЛЬЯНЧЕНКО.

«У меня нет сегодня (10 мая. - Ред) полномочий подписывать этот документ, поскольку в среду состоится Президиум партии, мы должны посоветоваться и посмотреть на эти документы», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, объединение вокруг Комитета защиты Украины на платформе общественных организаций и политических сил – это хорошая идея. «Дай Бог, чтобы это объединение состоялось, и мы это решение примем на Президиуме партии», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, представители внепарламентских и парламентских политических сил вчера подписали учредительный акт о создании Комитета защиты Украины для координации совместный действий в отстаивании национальных интересов страны.

«Наша Украина» также поддержала создание Комитета, однако В.УЛЬЯНЧЕНКО, которая представляла партию, отметила, что окончательное решение о предоставлении согласия в виде подписи будет принято после заседания актива политической силы.

Под документом о создании Комитета защиты Украины поставили свои подписи 7 руководителей и представителей парламентских партий, в частности Народного руха Украины, партии «Батькивщина», Европейской партии Украины, Украинской социал-демократической партии, Партии защитников Отечества, партии “Реформы и порядок”, “Народной самообороны”. Из внепарламентских партий инициативу поддержали ВО «Свобода», Украинская партия. Руководители КУН и УНП намерены сегодня поставить под указанным документом свои подписи.

Кроме того, создание Комитета защиты Украины поддержали УРП «Собор» и “Украинская платформа”, но соответствующий акт их руководство пока еще не подписало. Не подписал документ и лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО.

Лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК и лидер партии “За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО отсутствовали на учредительном собрании.