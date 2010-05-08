Янукович улетел в Москву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл в Москву, где примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой рабочего визита, Президент Украины вместе с лидерами Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО, а также с ветеранами Великой Отечественной войны примет участие в открытии в Александровском сада памятного знака «Города воинской славы».

Также В.ЯНУКОВИЧ в Москве проведет двустороннюю встречу с Президентом Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

В 18.00 по московскому времени в государственной загородной резиденции Президента РФ «Горки» Президент Украины примет участие в неформальном саммите стран СНГ, в рамках этого мероприятия также предусмотрен дружеский ужин глав государств СНГ.

В состав украинской официальной делегации вошли министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.