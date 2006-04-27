Кабмин рекомендует Президенту уволить шестерых губернаторов

Кабинет Министров Украины рекомендует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО освободить от должностей председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея ИВАНОВА, председателя Ривненской областной государственной администрации Василия ЧЕРВОНИЯ и председателя Киевской ОГА Евгения ЖОВТЯКА “в связи с ухудшением социально-экономического состояния этих регионов”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Валентин МОНДРИЕВСКИЙ по результатам сегодняшнего заседания правительства, на котором рассматривались результаты социально-экономического развития в первом квартале текущего года.

По словам В.МОНДРИЕВСКОГО, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина.

Кабинет министров рекомендует Президенту Украины назначить председателем Севастопольской горгосадминистрации Михаила ЕЖЕЛЯ,

председателем Ривненской областной госадминистрации – Виктора МАТЧУКА

и председателем Кировоградской ОГА – Владимира МОВЧАНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Валентин МОНДРИЕВСКИЙ по результатам заседания Кабмина.

По его словам, М.ЕЖЕЛЬ ранее занимал должность главнокомандующего Военно-морскими силами ВСУ, до недавнего времени В.МАТЧУК был депутатом Ривненского областного совета, В.МОВЧАН был народным депутатом Украины.

Кабинет Министров рекомендует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО освободить Василия ЦУШКО от должности председателя Одесской облгосадминистрации, Эдуарда ЗЕЙНАЛОВА - от должности председателя Кировоградской обладминистрации и Степана БУЛЬБУ - от должности председателя Полтавской облгосадминистрации в связи с избранием в Верховную Раду.

Справка УНИАН. В.ЦУШКО и С.БУЛЬБА баллотировались в парламент от СПУ, №12 и №11 в избирательном списке соответственно; Э.ЗЕЙНАЛОВ баллотировался в ВР от блока “Наша Украина”, №65 в списке.