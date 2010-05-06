Оппозиция взялась за подготовку «большого исторического события»?

Народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ предполагает, что одной из задач вновь созданного Национального комитета спасения Украины станет сбор подписей за импичмент Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯВОРИВСКИЙ сообщил на пресс-конференции в Кировограде.

«Могут быть разные методы (деятельности комитета – УНИАН). Например, есть идея начать сбор подписей за импичмент Президента Украины за предательство национальных интересов. Именно поэтому мы пригласили к сотрудничеству все политические силы. Без политического сегмента готовить большие исторические события невозможно», - отметил депутат.

По его словам, сейчас для Национального комитета спасения важно привлечь в организацию не только идеологов (писателей, историков), но и исполнителей, которые возьмут на себя чиновническую работу.

«Сейчас делать фальш-старт, выбегать на Майдан было бы неразумно. Должны сработать другие механизмы. Я думаю, осень 2010 года станет определяющей в общественных настроениях протеста», - заявил В.ЯВОРИВСКИЙ.