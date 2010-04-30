Члены постоянной делегации Украины в ПАСЕ созывают брифинг
13:11, 30 апреля 2010Политика
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Сегодня в Верховной Раде Украины состоится брифинг народных депутатов Украины, членов постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Сергея СОБОЛЕВА, Романа ЗВАРИЧА, Евгения СУСЛОВА, Ольги ГЕРАСИМЮК и Елены БОНДАРЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.
Брифинг состоится в 16.00 в помещении Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, press-point, вход через 9-й подъезд).
Вход по карточкам аккредитации.
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