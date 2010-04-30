Члены постоянной делегации Украины в ПАСЕ созывают брифинг

Сегодня в Верховной Раде Украины состоится брифинг народных депутатов Украины, членов постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Сергея СОБОЛЕВА, Романа ЗВАРИЧА, Евгения СУСЛОВА, Ольги ГЕРАСИМЮК и Елены БОНДАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

Брифинг состоится в 16.00 в помещении Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, press-point, вход через 9-й подъезд).

Вход по карточкам аккредитации.