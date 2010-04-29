Еврокомиссия передала Украине «домашнее задание» для Януковича

Еврокомиссия передала Украине перечень из 18 реформ, выполнение которых даст возможность привлечь дополнительную финансовую помощь Украине от Европейского Союза.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver”.

Документ на 6 страницах содержит конкретные мероприятия и возможную помощь ЕС в ответ на их осуществление. Перечень включает политические реформы, обеспечение макрофинансовой стабильности, бизнес-климата, реформы энергетического сектора, гражданской авиации и защиты окружающей среды.

По данным издания, причиной создания перечня реформ стало желание обеспечить, чтобы “дружественный к Москве” Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, который недавно подписал противоречивое соглашение с Россией о сокращении цены на газ в обмен на продление на 25 лет срока пребывания в Крыму Черноморского флота России, не только декларировал намерение приближаться к ЕС, но и занимался имплементацией программы интеграционных реформ.

По словам комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана ФЮЛЕ, которые он произнес 28 апреля, выступая в Европарламенте, перечень реформ не станет заменой Соглашения об ассоциации, однако поможет Украине заключить его.

“EUobserver” также сообщает, что заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ в интервью изданию пожаловался на то, что ЕС «не знает, что делать с Украиной». При этом, по словам К.ЕЛИСЕЕВА, “очень прагматическое” новое руководство в Киеве может развивать более тесные экономические связи с Россией, если ЕС не предложит “реальных взносов”.

Издание отмечает, что в перечень реформ Еврокомиссии включены конкретные предложения. В частности, намерение оказать Украине макрофинансовую помощь в сумме 610 млн. евро после возобновления сотрудничества Украины с МВФ, 10 млн. евро – для реформирования судебной системы Украины с целью обеспечения независимости судей, а модернизация газотранспортной системы может привлечь значительные инвестиции из Европы в размере до 2,5 млрд. евро.

По словам С.ФЮЛЕ, перечень должен стать инструментом “политического направления” для нового украинского правительства.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что заявления нового украинского правительства о европейских реформах раздаются обнадеживающе, однако его личный оптимизм будет зависеть от действий, а не от слов.