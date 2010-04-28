Наша Украина: Янукович нарушил закон "О Голодоморе"

Президент Украины ЯНУКОВИЧ своим заявлением в Страсбурге прямо нарушил нормы Закона Украины «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине» от 28 ноября 2006 г., первая статья которого однозначно утверждает: «Голодомор 1932-1933 годов в Украине является геноцидом Украинского народа», а статья 2 отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении “Нашей Украины”.

В документе отмечается, что 27 апреля В.ЯНУКОВИЧ сделал в Страсбурге беспрецедентное по своему цинизму заявление. В “Нашей Украине” убеждены, что “лишь глубоко необразованный человек, который не любит свою страну и не знает ее законов, мог заявить подобное публично”.

“Также В.ЯНУКОВИЧ проигнорировал решение Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 г., который признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в «геноциде украинской национальной группы в 1932-33 гг. путем искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение»”, - отмечается в заявлении “Нашей Украины”. При этом подчеркивается, что “В.ЯНУКОВИЧ фактически противопоставил себя позиции парламентов Эстонии, Австралии, Канады, Венгрии, Литвы, Грузии, Польши, Перу, Парагвая, Эквадора, Колумбии, Мексики и Латвии, которые официально признали Голодомор актом геноцида украинского народа. А также Европейскому парламенту, который признал Голодомор преступлением против Украинского народа и против человечности”.

“Противопоставляя себя позиции украинского народа и международного сообщества в угоду своим московским хозяевам, В.ЯНУКОВИЧ не только совершил противоправное деяние, – но и цинично, на государственном уровне осуществил надругательство над памятью миллионов замученных украинцев”, - отмечают в “Нашей Украине”.

“Самыми большими грехами на земле являются предательство своего народа и надругательство над памятью невинно убиенных. За подобные действия всегда, рано или поздно, наступает расплата”, - убеждены в “Нашей Украине”.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопросы депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, заявил, что Голодомор нельзя признавать геноцидом.

“Это были последствия сталинского тоталитарного режима, отношения к людям”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ. “Но признавать Голодомор как факт геноцида относительно того или другого народа, мы считаем, будет неправильно, несправедливо. Это была трагедия, общая трагедия государств, входивших в СССР”, - добавил он. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что голод был не только в Украине, но и в России, Беларуси, Казахстане.