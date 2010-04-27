Ефремов обозвал оппозиционеров «террористами»
Испорчена техника на 200 рабочих местах
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что нынешние действия оппозиции можно квалифицировать как терроризм или препятствование должностным лицам исполнять свои обязанности
Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.
По его словам, нынешняя ситуация «будет рассматриваться не только на Регламентном комитете, но эта ситуация будет рассматриваться и правоохранительными органами».
Как сказал А.ЕФРЕМОВ, «то, что было в зале (сессионном зале ВР), это может квалифицироваться по двум статьям – можно назвать это терроризмом, с одной стороны, а с другой стороны – препятствование должностным лицам исполнять свои обязанности».
А.ЕФРЕМОВ, который является также председателем Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР, подчеркнул, что действия оппозиции - «за гранью здравого смысла и за гранью бескультурья».
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что представители оппозиции препятствовали народным депутатам принимать участие в голосовании, и «действия оппозиции сегодня в сессионном зале подпадают под статьи Уголовного кодекса Украины».
Он также сообщил, что под государственными флагами, которыми были накрыты места народных депутатов из фракций БЮТ и НУ-НС в сессионном зале, «почти все гнезда для голосования были забиты картоном и залиты суперклеем». По его словам, «испорчена практически техника более чем на 200 рабочих местах», и это - «варварство».
Как отметил А.ЕФРЕМОВ, представители охраны парламента собрали доказательства, в частности, подтверждающее использование дымовых шашек в сессионном зале ВР, и это даст возможность открыть уголовные дела.
Как сообщал УНИАН, во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продолжении пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента происходили столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.