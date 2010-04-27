Ефремов обозвал оппозиционеров «террористами»

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что нынешние действия оппозиции можно квалифицировать как терроризм или препятствование должностным лицам исполнять свои обязанности

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

По его словам, нынешняя ситуация «будет рассматриваться не только на Регламентном комитете, но эта ситуация будет рассматриваться и правоохранительными органами».

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, «то, что было в зале (сессионном зале ВР), это может квалифицироваться по двум статьям – можно назвать это терроризмом, с одной стороны, а с другой стороны – препятствование должностным лицам исполнять свои обязанности».

А.ЕФРЕМОВ, который является также председателем Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР, подчеркнул, что действия оппозиции - «за гранью здравого смысла и за гранью бескультурья».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что представители оппозиции препятствовали народным депутатам принимать участие в голосовании, и «действия оппозиции сегодня в сессионном зале подпадают под статьи Уголовного кодекса Украины».

Он также сообщил, что под государственными флагами, которыми были накрыты места народных депутатов из фракций БЮТ и НУ-НС в сессионном зале, «почти все гнезда для голосования были забиты картоном и залиты суперклеем». По его словам, «испорчена практически техника более чем на 200 рабочих местах», и это - «варварство».

Как отметил А.ЕФРЕМОВ, представители охраны парламента собрали доказательства, в частности, подтверждающее использование дымовых шашек в сессионном зале ВР, и это даст возможность открыть уголовные дела.

Как сообщал УНИАН, во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продолжении пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента происходили столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.