Митингующие дерутся с «Беркутом»

10:57, 27 апреля 2010
Политика
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Милиция пытается сдержать толпу

На улице Грушевского между зданиями Кабинета министров и Верховной Рады начались новые столкновения между митингующими и подразделением «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, стражи порядка пытаются сдержать толпу. Количество сотрудников правоохранительных органов постоянно увеличивается.

Митингующие скандируют: «Варту геть!» и «Народ проти влади!».

 

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