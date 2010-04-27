Митингующие дерутся с «Беркутом»

Милиция пытается сдержать толпу

На улице Грушевского между зданиями Кабинета министров и Верховной Рады начались новые столкновения между митингующими и подразделением «Беркут». Как передает корреспондент УНИАН, стражи порядка пытаются сдержать толпу. Количество сотрудников правоохранительных органов постоянно увеличивается. Митингующие скандируют: «Варту геть!» и «Народ проти влади!».

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