В БЮТ говорят, что Янукович добился не скидки, а повышения цены на газ

Несмотря на заявления власти об удешевлении российского газа для украинцев, в этом году он может обойтись даже дороже, чем по старым контрактам Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

«Я хочу обратить внимание, что когда цена в Европе была 450 долларов и когда российское руководство 10 января 2009 года заявило, что цена для Украины также будет 450 долларов, все же согласно тому контракту мы смогли получить цену 228 долларов, не нарушая национальные интересы», - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО, отметив, что сейчас власть заявляет о цене в 234 дол. за тысячу кубометров, то есть на 6 долларов выше.

«Выходит, что подписанные соглашения не привели к реальной скидке, а наоборот - к повышению цены на газ», - отметил председатель фракции БЮТ.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что правительству Юлии ТИМОШЕНКО удалось не повышать цену на газ для потребителей и предприятий в сверхтяжелых условиях пика мирового финансового кризиса.

«В результате соглашений, насколько я понимаю, цена будет поднята, осталось дождаться насколько. И пусть предприниматели сами оценивают эффективность деятельности правительств по тем платежкам, которые получают их заводы», - сказал он.

Народный депутат также отметил, что цена на газ для населения не зависит от переговоров с российской стороной.

«Население потребляет около 20 миллиардов кубических метров газа. Украина как раз и добывает 20 миллиардов кубических метров, полностью покрывая потребности населения и жилищно-коммунального хозяйства», - сказал он.

Он отметил, что у правительства Николая АЗАРОВА есть все возможности не поднимать для промышленности цены на газ, поскольку правительство Ю.ТИМОШЕНКО накопило в газовых хранилищах 13 млрд. кубометров газа по цене 190 долларов.

«Это давало возможность, смешивая с газом украинской добычи, не поднимать цену», - сказал он.

Вместе с тем председатель фракции БЮТ отметил то, что увеличение объемов закупки российского газа на сегодня является необоснованным и только увеличит финансовый груз, который ляжет не плечи простых украинцев.