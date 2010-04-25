В телевизоре не появились ни Тимошенко, ни Герман

На программу "Точка зрения" на Первом национальном не пришли ни Юлия Тимошенко, ни Анна Герман.

Вместо них в программе приняли участие политологи Владимир Фесенко и Андрей Ермолаев.

Как заявила "Украинской правде" пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, программа с участием экспертов идет в записи.

Как известно, ранее пресс-служба телеканала сообщила, что на программу в воскресенье вечером придут Тимошенко и Герман. Вместе с тем пресс-секретарь лидера БЮТ заявила, что Тимошенко не пойдет на эфир с Герман, а БЮТ делегирует на эту программу Олега Ляшко.

По словам Сороки, "за час до эфира господин Юрий Громницкий (ведущий программы) подтвердил, что пройдет программа с участием Ляшко и Герман. Олег приехал, его даже загримировали, также в студию приехала Герман, но за три минуты отказалась выходить в эфир с нашим представителем.

"Она испугалась, ей нечего сказать, и все это приглашение в эфир - это была просто провокация со стороны и самой Анны Николаевны, и Первого национального", - сказала пресс-секретарь.

Передавая слова Ляшко, она сообщила, что БЮТовец предложил ведущему провести эфир без Герман, однако Громницкий отказался: "Громницкий сказал - нет, такого не может быть, редакция на это не согласится. Вот такая свобода слова сейчас у нас в стране происходит".

В свою очередь Герман в комментарии "Украинской правде" опровергла информацию о своем отказе от участия в программе.

"В воскресенье они (организаторы эфира) мне позвонили, что Юлия Владимировна отказалась от эфира и в этой связи прямой эфир не состоится. На том закончилось, и я туда не поехала", - сказала она.

"Я приглашаю еще раз Юлию Владимировну на эфир и еще раз прошу УТ-1 дать ей время, поскольку она везде заявляет, что она не может добраться на государственное телевидение", - заявила Герман.

"Государственное телевидение готово дать ей время для дискуссии, но Юлия Владимировна не может диктовать, кто будет ее оппонентом, не может диктовать, какие будут вопросы к ней и она может определять журналистов, которые должны с ней работать", - подчеркнула она