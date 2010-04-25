В Минэкономики массово трудоустраиваются люди из Тендерной палаты

В экономическом блоке правительства происходит массовое трудоустройство людей, бывших ранее сотрудниками или консультантами Тендерной палаты Украины, которая была фигурантом множества коррупционных скандалов. Об этом сообщил "Зеркалу недели" (№16, 24-29 апреля) информированный источник.

По его данным, на работу в Департамент госзакупок Министерства экономики были приняты Т.СЕРГИЕНКО и А.МОВЧАН (адвокаты Тендерной палаты и Европейского консалтингового агентства), И.МОТОРКО (бывший работник палаты и помощник народного депутата от БЮТ Олега ЛУКАШУКА).

Главным инспектором Госфинслуг стала 33-летняя Виктория ЖЕСАН. Раньше она контролировала госзакупки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства Тендерной палаты, пишет газета.

Кроме того, председателем Национального агентства Украины по вопросам аккредитации (подчинено Минэкономики) был назначен Николай ТОВСТАНОВСКИЙ, бывший председатель правления Тендерной палаты. При этом, по данным источников «Зеркала недели», увольнение предыдущего председателя - Дмитрия ЗОРГАЧА - происходило с нарушениями законодательства. Его пятилетний контракт еще не закончился, а в момент увольнения он находился на больничном.

Председателем Главпотребстандарта был назначен 29-летний Олег ПОВОЛОЦКИЙ, который работал до недавнего времени в руководстве ООО «Оператор электронной отчетности». В то же время, среди учредителей ООО «Эффективные информационные системы», которое является соучредителем ООО «Оператор электронной отчетности», значатся люди, работавшие в структурах Тендерной палаты, отмечает газета.