Тягнибок предлагает БЮТ и НУ-НС сорвать ратификацию соглашения по ЧФ

Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК обратился к руководителям БЮТ и НУ-НС с открытым письмом, в котором предлагает способ, как сорвать ратификацию соглашения по продлению пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

По убеждению О.ТЯГНИБОКА, единственный надежный способ - не допустить народных депутатов своих фракций на пленарное заседание, на котором должны ратифицировать “этот преступный пакт”.

Как объяснил лидер ВО “Свобода”, «фракции, которые готовы совершить государственную измену и лишить Украину национального суверенитета, насчитывают всего 222 народных депутатов Украины. Именно столько депутатов во фракциях Партии регионов, КПУ и Блока Литвина”.

“Пока преступное соглашение по продлению пребывания Черноморского флота РФ в Украине, которое подписал Виктор ЯНУКОВИЧ в Харькове, не ратифицировано - это «филькина грамота». Понятно, что оно никогда не будет реализовано, если депутаты, которые прошли по спискам БЮТ и НУ-НС, не поддержат это преступное решение”, - считает О.ТЯГНИБОК.

По его словам, сегодня именно на Юлии ТИМОШЕНКО и Викторе ЮЩЕНКО лежит личная ответственность за то, будет ли разрушена Независимость Украины теми, кого они собственноручно провели в парламент.

Как считает О.ТЯГНИБОК, “лидерам БЮТ и НУ-НС нужно сделать простые вещи: каждая фракция - БЮТ и НУ-НС - должна принять решение о бойкоте пленарных заседаний, на которые будет выноситься вопрос ратификации соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине, и выполнить эти решения фракций”. “Если будет нужно, физически не допустить депутатов своих фракций в зал пленарных заседаний Верховной Рады”, - считает лидер ВО “Свобода”.

Если же, подчеркнул О.ТЯГНИБОК, “ратификация пакта МЕДВЕДЕВА-ЯНУКОВИЧА все-таки состоится, лидеры БЮТ и НУ-НС также должны нести личную ответственность за это предательство, потому что собственноручно провели в парламент предателей”.