Почему Тимошенко поменяла Фельдмана на Авакова

Политические эксперты неоднозначно оценивают решение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО заменить народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА на посту председателя Харьковской областной организации «ВО «Батькивщина» на экс-губернатора Харьковской области Арсена АВАКОВА.

Так, в комментарии УНИАН Вадим КАРАСЕВ назвал это решение «спорным». По его мнению, оно было бы оптимальным только в том случае, если бы работало на усиление позиций БЮТ в Харькове, «а это было бы возможно, если бы АВАКОВ присоединился к ФЕЛЬДМАНУ, но не наоборот».

Эксперт подчеркнул, что А.ФЕЛЬДМАН на Харьковщине находится в оппозиции два года, несмотря на то, что Ю.ТИМОШЕНКО все это время была во власти, занимая должность премьер-министра и имея формальное коалиционное большинство в парламенте. «В регионе А.ФЕЛЬДМАНОМ были отработаны достаточно эффективные схемы работы с избирателем, несмотря даже на такие сложные условия как война с городской властью в 2008-2009 гг.», - добавил В.КАРАСЕВ.

«По логике вещей, исходя из того, что было сделано, можно было бы работать исключительно над тем, чтобы постепенно добавлять новое к уже имеющемуся. Сейчас ситуация перевернулась с ног на голову, и теперь А.ФЕЛЬДМАНА вынуждают присоединяться к А.АВАКОВУ. Но проблема в том, что присоединяться есть к кому, но не к чему», - отметил он.

В целом, по мнению эксперта, принятое решение Политсовета «Батькивщины» вносит элемент недоверия в отношения между центральными и местными штабами. «А.ФЕЛЬДМАН – не из тех политиков, которые будут обижаться, ведь на обиженных, как известно, воду возят. Однако элементы разочарования и снижения активности у него могут появиться. Когда вам отказывают в доверии, это рождает точки недоверия», - сказал В.КАРАСЕВ.

В свою очередь, Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ предположил, что лидеру БЮТ не понравилась оппозиционная лояльность А.ФЕЛЬДМАНА. «За время своей политической деятельности А.ФЕЛЬДМАН проявлял себя последовательным членом команды Ю.ТИМОШЕНКО, причем, в самые трудные времена», - заявил эксперт, особо отметив при этом его благотворительную и правозащитную деятельность, которая «всегда вызывала уважение».

«Причину его снятия с должности главы харьковской «Батькивщины» можно объяснить только разногласиями с Ю.ТИМОШЕНКО. По моему мнению, А.АВАКОВ вообще не заслуживает доверия Ю.ТИМОШЕНКО, для меня это выглядит нонсенсом. Наверное, она считает, что А.АВАКОВ, который оказался в оппозиции к нынешней власти, более пригоден для работы в Харькове, тогда как А.ФЕЛЬДМАН, как крупный бизнесмен, прислушивался к позиции власти», - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

При этом эксперт отметил, что в последнее время у А.ФЕЛЬДМАНА «не было войны» в Харькове. «Мне кажется, что он почти договорился с мэром Михаилом ДОБКИНЫМ и «регионалами». Если он был не совсем лояльным, то вполне готовым сотрудничать. Ю.ТИМОШЕНКО просто нужен человек, который демонстративно занимает позицию, невзирая ни на что. А.АВАКОВ же, в свою очередь, искал политическую «крышу» в новой команде, и вот - нашел», - убежден политолог.

С ним согласен и Дмитрий ВЫДРИН. В своем комментарии он заявил, что решение о смене А.ФЕЛЬДМАНА с должности харьковской «Батькивщины» принимала лично Ю.ТИМОШЕНКО, так как все, что делается в БЮТ и «Батькивщине», делается с благословения лидера.

«Она решила заменить его по причине того, что А.ФЕЛЬДМАН строил хорошие отношения с Харьковской властью. Всем понятно, что бизнес должен дружить с властью, чтобы развиваться, но Ю.ТИМОШЕНКО это не устроило», - заявил Д.ВЫДРИН, добавив, что в этом плане А.АВАКОВ ей подошел больше, потому что А.ФЕЛЬДМАН имеет крупный легальный бизнес, тогда как А.АВАКОВ получает лишь дивиденды от политической деятельности.

«Я считаю, что А.ФЕЛЬДМАН был умелым управленцем, не создававшим конфронтации в Харькове. Но такую политику Ю.ТИМОШЕНКО считает вялой, поэтому она назначила на его место А.АВАКОВА», - заявил Д.ВЫДРИН, добавив, что главная проблема заключается в том, что такая замена еще более снизит рейтинг БЮТ в Харькове.

Оценивая итоги последней избирательной кампании, Анатолий ЛУЦЕНКО заявил, что в Харькове БЮТ избрал правильную технологию, которая была «обкатана» еще в 2004 году, когда местный штаб работал исключительно на свой электорат, не распыляясь на чужой, не строя воздушные замки, т.к. изначально это сложный и неблагоприятный регион для БЮТ.

В то же время, по словам эксперта, на последнем этапе избирательной кампании тогда еще губернатор Харьковщины А.АВАКОВ официально продемонстрировал свою поддержку Ю.ТИМОШЕНКО. «По традиции, когда генерал совершает подобный «марш-бросок», за ним сохраняют его статус. Соответственно, БЮТу нужно было найти для А.АВАКОВА некий плацдарм в регионе», - отметил А.ЛУЦЕНКО.

Однако, по его мнению, было бы правильным решением функционально распределить обязанности между А.ФЕЛЬДМАНОМ и А.АВАКОВЫМ. «С имиджевой точки зрения, нынешнее решение Политсовета «Батькивщины» - это проигрыш. Любая внутренняя борьба для БЮТ ничего хорошего не принесет. Вместо таких радикальных действий нужно было «потушить харьковский вулкан» из центра, четко определить зоны ответственности А.ФЕЛЬДМАНА и А.АВАКОВА и качественно улучшить присутствие БЮТ в регионе», - убежден эксперт. При этом он добавил, что учитывать надо и то, что не за горами выборы-2012, которые де-факто будут начаты за год, и с чем пойдет на выборы БЮТ при таких кадровых ротациях, сложно представить.

Со своей стороны Виктор НЕБОЖЕНКО заявил, что «замену А.ФЕЛЬДМАНА, который вытянул на себе трое выборов, на А.АВАКОВА сложно назвать правильным и адекватным решением». Также, по его словам, настораживает также то, что «это не результат серьезных внутрипартийных дискуссий, а произвол, больше характерный для правящей партии, чем для демократической оппозиции».

По мнению В.НЕБОЖЕНКО, А.АВАКОВ не до конца представляет всей сложности ситуации, в то время как А.ФЕЛЬДМАНУ приходилось выполнять партийные задачи и обеспечивать ожидаемый результат в крайне сложных условиях, включая период войны с городской и областной властью. «Посему, вряд ли А.АВАКОВ будет способен не то, что улучшить, но и полноценно заменить А.ФЕЛЬДМАНА на этом посту», - заявил политолог.

В своем комментарии Владимир ФЕСЕНКО отметил, что А.АВАКОВ приложил много усилий для того, чтобы стать главой харьковской оппозиции. В то же время, политолог напомнил, что А.АВАКОВ заявлял, что является участником движения «За Украину!». «Поэтому, я считаю, что господину АВАКОВУ надо определиться, какую политическую силу он представляет. Такие метания не добавляют авторитета АВАКОВУ. Возможно, он сделал ставку на самую влиятельную и авторитетную политическую силу», - сказал В.ФЕСЕНКО.

В то же время он высказал «подозрения», что А.ФЕЛЬДМАН может покинуть БЮТ. «Как бизнесмен он имеет риски с новой властью, поэтому он был настроен на лояльное отношение с властью, а Ю.ТИМОШЕНКО это не устроило. Также к этому шагу руководство БЮТ подтолкнуло то, что Александр Борисович – не совсем политик. Лидер БЮТ сделала ставку на более публичную фигуру, подходящую к образу политика», - заявил В.ФЕСЕНКО, добавив, что главная проблема А.ФЕЛЬДМАНА заключается в том, что он больше бизнесмен, нежели политик, тогда как А.АВАКОВ – тоже бизнесмен, но проявлял более активную позицию в политике.