В КС объяснили, почему они отказали Ющенко

Конституционный Суд Украины отказал экс-Президенту Виктору ЮЩЕНКО в открытии производства по его представлению о конституционности пребывания иностранных военных баз на территории Украины в связи с отсутствием в представлении правовых обоснований для этого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК.

«К нам обратился бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО и народные депутаты по поводу толкования. Но в законе о Конституционном Суде есть норма – очень важная норма. Для того чтобы представление было рассмотрено Конституционным Судом, для этого нужны правовые обоснования необходимости толкования», - сказал А.СТРИЖАК.

Он отметил, что экс-Президент и его команда направили в КС представление и не указали, почему нужно толковать именно эту норму Конституции, и какая в этом есть практическая необходимость.

«Это требование закона. А если просто сказать: может или не может – это записано в Конституции, это международный договор. Поэтому говорить о том, что Конституционный Суд отказал, или это ему неподведомственно - неправильно», - подчеркнул А.СТРИЖАК.

При этом он отметил, что подобное представление в КС может быть направлено с соблюдением всех норм закона.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2010 года В.ЮЩЕНКО обратился в КС с просьбой разъяснить использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований.

20 апреля КС отказал В.ЮЩЕНКО в рассмотрении его представления относительно конституционности пребывания на территории Украины иностранных военных баз.

В открытии производства отказано в связи с неподведомственностью этого вопроса Конституционному Суду, объяснили в пресс-службе КС.