Тимошенко готовится выйти в онлайн
10:58, 20 апреля 2010Политика
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Все желающие могут задать вопросы
Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО вскоре на своем персональном сайте проведет онлайн-конференцию.
Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.
В то же время, пока не уточняется точная дата проведения Интернет-общения, но все желающие могут задать свой вопрос лидеру оппозиции.
Темой общения станет "Свертывание демократии в Украине. Есть ли пути противодействия?".
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