Тимошенко готовится выйти в онлайн

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО вскоре на своем персональном сайте проведет онлайн-конференцию.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, пока не уточняется точная дата проведения Интернет-общения, но все желающие могут задать свой вопрос лидеру оппозиции.

Темой общения станет "Свертывание демократии в Украине. Есть ли пути противодействия?".