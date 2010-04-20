Тимошенко готовится выйти в онлайн

10:58, 20 апреля 2010
Политика
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Все желающие могут задать вопросы

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО вскоре на своем персональном сайте проведет онлайн-конференцию.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, пока не уточняется точная дата проведения Интернет-общения, но все желающие могут задать свой вопрос лидеру оппозиции.

Темой общения станет "Свертывание демократии в Украине. Есть ли пути противодействия?".

 

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