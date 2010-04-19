В ЕЦ засомневались в научных степенях Табачника

Народный депутат, член фракции НУ-НС Олеся ОРОБЕЦ обратилась в Институт истории Украины Национальной академии наук и Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАНУ с просьбой предоставить документы, которые подтверждают получение министром образования и науки Дмитрием ТАБАЧНИКОМ научных степеней кандидата и доктора исторических наук.

Соответствующие запросы размещены на персональном сайте О.ОРОБЕЦ.

О.ОРОБЕЦ отметила, что к ней обратились представители просветительской и журналистской общественности, которые обеспокоены отсутствием в широком доступе документально подтвержденной информации о получении научных степеней кандидата и доктора исторических наук министром образования и науки Д.ТАБАЧНИКОМ.

Народный депутат просит предоставить ей официально заверенные копии диссертационных исследований Д.ТАБАЧНИКА на получение степеней, копии заключения о ценности научных работ, копии отзывов оппонентов и копии решений Ученых советов.

Также депутат направила запросы с просьбой предоставить копии диссертационных исследований Д.ТАБАЧНИКА руководству Украинского института научно-технической и экономической информации, который осуществляет государственную регистрацию отечественных диссертаций, и Национальной библиотеки имени Вернадского, где по традиции аккумулируются диссертационные исследования, выполненные в Украине.

В соответствии с биографией Д.ТАБАЧНИКА, размещенной на сайте Министерства образования и науки, кандидатскую диссертацию на тему «Массовые репрессии в Украине во второй половине 30-х - в начале 40-х гг.» он защитил в 1991 году, докторскую диссертацию на тему «Феномен тоталитарно-репрессивного общества в Украине в 20-х - в конце 50-х гг.» - в 1995 году.

О.ОРОБЕЦ отметила, что, согласно закону «О статусе народного депутата», ответ на обращение должен поступить в течение 10 дней.