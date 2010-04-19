Януковича просят оставить на должности Набруско

12:31, 19 апреля 2010
Политика
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Интеллигенция дает оценку работе НРКУ

Творческая интеллигенция призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА оставить в должности президента Национальной радиокомпании Украины Виктора НАБРУСКО.

Об этом говорится в открытом письме творческой интеллигенции в адрес главы государства, которое есть в распоряжении агентства УНИАН.

В письме отмечается, что Национальная радиокомпания Украины является не только лидером по доступности и охвату аудитории, но и неопровержимым фактором утверждения в обществе государственно-созидательной идеологии, патриотизма, развития национальной культуры.

Интеллигенция дает высокую оценку роботе НРКУ, ее программному наполнению и культурно-образовательным проектам, деятельности руководства.

По убеждению авторов письма, президент НРКУ В.НАБРУСКО является широко известным и авторитетным специалистом в своей области. “Проработав на Украинском радио 29 лет, пройдя трудовой путь от младшего редактора до президента НРКУ, успешно возглавляет ее последние 10 лет”, - отмечается в письме. Его авторы напоминают, что по инициативе и под руководством В.НАБРУСКО на национальном радио внедрены новые компьютерные технологии подготовки радиопередач, обновлено оборудование, коммуникации, сеть энергоснабжения, реконструированы производственные помещения.

“Программная политика Украинского радио учитывает самые широкие интересы и запросы слушателей и полностью отвечает мировым тенденциям организации общественного вещания”, - говорится в письме и отмечается, что на НРКУ представлен широкий спектр информационных, общественно-политических, детских, образовательных, литературно-драматических, музыкальных, развлекательных передач. “Национальная радиокомпания Украины выделяется среди других радиокомпаний традиционно высокой культурой речи, активной пропагандой государственного языка”, - подчеркивает интеллигенция.

Авторы письма напоминают, что на национальном радио создан мощный художественный фонд - настоящая культурная сокровищница, в которую вошли свыше 100 тысяч фонограмм. С целью ее популяризации НРКУ способствует изданию дисков с шедеврами отечественной музыкальной культуры, поэтическими произведениями, уникальными записями живых голосов выдающихся украинских литераторов. Национальная радиокомпания Украины едва ли не единственный государственный институт, который обеспечивает потребность образовательных заведений в подобных материалах.

Активные международные контакты, в частности членство в Европейском вещательном союзе, обеспечивают регулярное присутствие изготовленных Украинским радио передач в программах ведущих радиокомпаний Европы. Общее признание в Украине и за рубежом в последние годы получили художественные коллективы Украинского радио - Заслуженный академический симфонический оркестр, Академический оркестр народной и популярной музыки, Академический хор имени Платона Майбороды, Большой детский хор.

“Убеждены, что сохранение В.НАБРУСКО в должности президента Национальной радиокомпании Украины гарантирует дальнейшую эффективную, согласованную работу данного учреждения и приоритетность государственной политики в национальном радиоэфире”, - отмечает украинская интеллигенция.

Письмо подписали известные общественные деятели, народные артисты, руководители академических, художественных театров, творческих коллективов, в частности, председатель Украинского фонда культуры Борис ОЛИЙНЫК, председатель исполнительного секретариата Конгресса украинской интеллигенции Николай СОМ, председатель Киевской организации Национального союза писателей Украины, главный редактор журнала “Київ” Виктор БАРАНОВ.

 

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