Герман: Украина имеет много козырей, которые она может выставлять России

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает, что у Украины достаточно козырей, чтобы договориться с Россией о снижении цены на газ.

Об этом она заявила во время эфира программы «Шустер Live».

По словам А.ГЕРМАН, пока рано говорить о конкретных результатах газовых переговоров между Украиной и Россией, поскольку основные договоренности будут достигнуты в Харькове во время встречи двух президентов. «Я думаю, что Украина имеет много козырей, которые она может выставлять России», - сказала она. А.ГЕРМАН отметила, что одним из таких козырей является арендная плата за базирование Черноморского флота России в Крыму. "Есть также другие козыри, которые Украина может выставлять России для того, чтобы добиваться взаимовыгодного сотрудничества с Россией», - добавила заместитель главы Администрации Президента. При этом А.ГЕРМАН подчеркнула, что не хотела бы говорить о каких-то компенсаторах забегая вперед, поскольку "Президент никогда не говорит наперед и нас тоже учит не забегать вперед». В то же время она заверила, что Украина никогда не подпишет такие соглашения с Россией по газу, которые не будут соответствовать национальным интересам нашей страны.