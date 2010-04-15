Томенко кажется, что программу Азарова писали представители нацменьшинств

У заместителя Председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО серьезную обеспокоенность вызывает социально-гуманитарная составляющая Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, которую сегодня в первом чтении приняли депутаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, во время обсуждения проекта правительственной программы в парламенте Н.ТОМЕНКО сказал, что она написана для отраслей экономики, а не для людей.

Он отметил, что впервые за последний период, задачей деятельности всей системы власти и правительства на первое место ставится банковская система, модернизация экономики, предпринимательство и тому подобное. «Хотя во всех цивилизованных странах главными задачами власти являются инструменты повышения качества жизни человека», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

«Если оценивать «Государственную программу экономического и социального развития Украины на 2010 год» в общих чертах, то создается впечатление, что она, как минимум, приостанавливает выполнение предвыборной программы Виктора ЯНУКОВИЧА на 2010 год. Поскольку, начиная, с таких пафосных задач как стремления Украины за десять лет войти в двадцатку самих экономически развитых стран, увеличение народонаселения до 50 миллионов до 2020 года и заканчивая налоговыми каникулами на 5 лет, снижением НДС и тому подобное, то стратегии их реализации нет в десятом приближении», - подчеркнул заместитель Председателя ВР.

В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, серьезную обеспокоенность вызывает социально-гуманитарная составляющая программы. «Я не помню ни одного документа независимой Украины и, честно говоря, трудно представить документы Коммунистической партии Украины, которая руководила Советской Украиной, где бы не ставился вопрос о поддержке украинского языка, украинской культуры, украинских традиций, - сказал Н.ТОМЕНКО. - Вместо этого, в документе, который мы видим сегодня, не только не ставится вопрос о поддержке, а вообще ни разу не успоминаются слова «украинский язык», «украинские традиции». По его словам, «украинская культура» упоминается один раз в контексте ее неконкурентоспособности. Политик отметил: «Создается впечатление, что данную программу писали исключительно представители национальных меньшинств Украины, поскольку необходимость поддержки национальных или этнических меньшинств Украины упоминается десятки раз, вместо этого непонятно, кто же будет обеспечивать культурные, образовательные права собственно украинцев в своем едином государстве».

Н.ТОМЕНКО отметил, что в тексте программы стали модными советские термины об «отечественной» экономике, законодательство и тому подобное. «Возможно, новая власть в ближайшее время, по соображениям борьбы с патриотизмом, вообще запретит употреблять термин «национальное» законодательство, потому что слово «национальные» интересы так же отсутствует в данном документе», - сказал он.

Вице-спикер также подчеркнул, что в программе практически отсутствует системная стратегия развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни. По его словам, для продвижения идей здорового образа жизни предлагается всего два пункта программы. «Короткий раздел о поддержке информационного пространства, которое, например, предусматривает увеличение распространения программ Национальной радиокомпании аж на 2,5%», - сказал он и напомнил, что, кроме УР1, существует, еще, как минимум, образовательный и культурный радиоканал, но «понятно, что речь идет о непонимании правительством важности надлежащей поддержки национального теле- и радиопространства».

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что, когда речь идет о таких мировоззренческих вещах то, возможно, единственный позитив, который порадовал в программе, – это «остановка, или мониторинг идеологии сексизма, которой страдают нынешние руководители украинского государства. Во всяком случае, если верить программе, то ни Президент, ни премьер-министр в ближайшее время не будут говорить о том, что женщины не имеют права работать в правительстве или занимать какие-то должности в государстве, поскольку провозглашаются равные возможности женщин и мужчин во всех сферах жизни».