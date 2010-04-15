Табачник объяснил, в чем уникальность «папуасской Украины»

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает необходимым перевести высшие учебные заведения, подчиненные органам исполнительной власти, в подчинение Министерству образования и науки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Поэтому мы единственная папуасская страна, где 28 центральных органов исполнительной власти имеют высшие учебные заведения. Это значит - 28 бюрократических учреждений», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Кроме того, он считает, что в Украине слишком много высших учебных заведений. В частности, в Украине с населением более 45 млн. чел. вузов больше, чем в Германии, Франции, Великобритании, Польше, Италии и Бельгии вместе взятых, общая численность населения которых составляет 226 млн. чел.

Также Д.ТАБАЧНИК сообщил, что в ближайшие годы высшее образование ожидают «большие испытания». В частности, по словам министра, школу в Украине заканчивают 380 тыс. учеников, а в вузах более 800 тыс. мест. То есть на одного выпускника приходится 2,5 места в высших учебных заведениях.

Д.ТАБАЧНИК сообщил, что министерство считает необходимым объединить вузы, а также закрыть некоторые факультеты, кафедры и направления обучения, поскольку их большое количество, а это не способствует качеству обучения.