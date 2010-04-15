В БЮТ заявляют, что Азаров программу развития списал у Тимошенко

Кабинет Министров Николая АЗАРОВА позаимствовал у правительства Юлии ТИМОШЕНКО часть Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год.

Об этом с парламентской трибуны заявил народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Если отбросить те 3-4 страницы обвинений, мы увидим практически те меры, которые вводились в жизнь правительством Юлии ТИМОШЕНКО в течение двух лет», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ отметил, что в программе есть и существенные отличия. В частности, по его словам, члены правительства АЗАРОВА прописали ключевой показатель роста ВВП, но как его достичь, не сказали.

«Нам абсолютно понятно, что дальнейшим приоритетом правительства АЗАРОВА станет сотрудничество с МВФ и Всемирным банком. Но мы здесь (в программе) не найдем ни проекта меморандума, ни предостережений, ни тех ключевых вещей, которые должны быть в бюджете», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Народный депутат отметил, что вместе с программой развития правительство не предоставило обязательный перечень законов, которые должны быть приняты для выполнения программы.

«Вместо томов законопроектов мы видим лишь перечень, который невозможно даже проанализировать», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу проект Госпрограммы экономического и социального развития Украины на 2010 год.