ГПУ все еще размышляет над словами Тимошенко о подкупе судей

Генеральная прокуратура Украины продолжает проверку информации, озвученной политиком Юлией ТИМОШЕНКО, о подкупе судей Конституционного Суда в связи с принятием положительного для парламентской коалиции решения.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО в интервью газете «Коммерсант - Украина» (№ 65 за 15 апреля).

Он отметил, что Генпрокуратура проверила эту информацию и не нашла фактов, которые бы подтвердили заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что судьи КС получили взятки. «Поэтому ГПУ вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», - констатировал генпрокурор.

Однако, по его словами, «были еще сообщения в прессе, заявление главы КС Андрея СТРИЖАКА, затем поступило письмо от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА...»

«Поэтому мы продолжаем проверку – чтобы дать оценку высказываниям Ю.ТИМОШЕНКО относительно того, было ли давление на суд, вмешательство в его деятельность, за что предусмотрена уголовная ответственность. Для этого мы должны опросить судей КС, и сейчас мы этим займемся», - рассказал А.МЕДВЕДЬКО.

Он также сообщил, что судьи КС еще приглашались в Генпрокуратуру.

«Еще нет. Это очень тонкий вопрос – все-таки это члены Конституционного Суда. Все будет зависеть от их позиции. Мы предложим им дать объяснения», - уточнил генпрокурор и добавил, что пока не может сказать, будет ли возбуждено уголовное дело по факту давления на КС.

Как сообщал УНИАН, 29 марта 2010 года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что представители Партии регионов по одному вызывают членов КС и требуют или принять решение о том, что коалиция и правительство являются легитимными, или избрать другие варианты. Первый вариант – написать заявление об увольнении по собственному желанию, второй - получить 1 млн. дол. за принятие решения о конституционности создания коалиции.

7 апреля Ю.ТИМОШЕНКО посетила по вызову Управление поддержки государственного обвинения в судах Генпрокуратуры для дачи объяснений относительно ее заявления о возможном подкупе судей Конституционного Суда Украины.

Напомним, 11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций "Стабильность и реформы". В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, а также отдельные народные депутаты.

Решением от 6 апреля с.г. Конституционный Суд Украины признал, что отдельные народные депутаты, в частности не находящиеся в составе фракций, инициировавшие создание парламентской коалиции, имеют право входить в состав коалиции.

Это при том, что 19 сентября 2008 года КС обнародовал решение о том, что коалицию в парламенте могут формировать исключительно фракции.

Оппозиция заявила, что будет требовать отставки судей Конституционного Суда за нарушение ими присяги судьи.