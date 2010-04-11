Зварич: я видел нынешнюю власть изнутри, это были худшие мои дни

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, министр оппозиционного Кабмина Роман ЗВАРИЧ не видит оснований, чтобы его политическая сила и фракция БЮТ вошли в коалицию с фракцией Партии регионов.

Об этом он заявил в интервью 5-каналу, комментируя возможность вхождения большинства депутатов от этих политических сил в коалицию в случае переформатирования ее состава после решения Конституционного Суда.

"С Партией регионов ни при никаких (условиях - УНИАН). Я не вижу такой возможности", - сказал Р.ЗВАРИЧ. Он напомнил, что работал в свое время в правительстве, которое возглавлял Виктор ЯНУКОВИЧ и знает изнутри, что из себя представляет нынешняя власть.

"Это были самые тяжелые и наихудшие дни в моей жизни. Я видел эту политическую силу изнутри", - сказал он. Р.ЗВАРИЧ отметил, что получал поручение относительно давления на судей, невыполнение определенных решений и тому подобное. "Я убежден, что таких как я есть больше 37 человек в нашей фракции", - сказал он, добавив, что чтобы фракция НУ-НС вошла в какую-либо коалицию необходимо, чтобы это решение приняли по меньшей мере 37 депутатов из этой фракции. "Я сейчас не вижу такой возможности", - сказал Р.ЗВАРИЧ.