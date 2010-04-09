Янукович обсудил с Лавровым перспективы развития

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ перспективы укрепления украинско-российских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня на встрече В.ЯНУКОВИЧА с С.ЛАВРОВЫМ.

Стороны обсудили вопрос укрепления украинско-российских отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также некоторые вопросы подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Говоря о ситуации в Украине, глава государства отметил, что сейчас продолжается рабочий процесс восстановления системы государственного управления.

Вместе с тем Президент выразил надежду, что “за счет активизации отношений с нашими стратегическими партнерами, за счет того, что наведем порядок внутри страны, мы начнем активно разрабатывать и стратегические программы”.

“Мы понимаем, что если мы не будем ежегодно наращивать не менее 6-7% ВВП, мы будем плестись в хвосте до конца дней. Поэтому мы поставили перед собой очень амбициозную задачу – построить экономику и приоритеты развития страны таким образом, чтобы они давали нам возможность эффективно ее решить”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины подчеркнул, что Россия в этом плане будет стратегическим партнером, в частности, в энергетической сфере.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что решение того или иного вопроса нужно рассматривать не как победу какой-то из сторон – Украины или России – а как общие взаимовыгодные программы, которые будут отвечать национальным интересам наших государств.

При этом Президент подчеркнул, что “целый пакет таких вопросов мы наметили к рассмотрению и во время запланированного визита в Украину Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в рамках которого состоится заседание межгосударственной комиссии”.

Во время встречи Президент Украины и министр иностранных дел РФ также обсудили организационные вопросы, связанные с реализацией проекта “Поезд Победы”, которым из Беларуси и Украины в российскую столицу прибудут ветераны Великой Отечественной войны.

С.ЛАВРОВ еще раз подтвердил готовность Президента России вместе с президентами Украины и Беларуси принять личное участие во встрече “Поезда Победы” в Москве.