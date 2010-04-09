Герман говорит, что Янукович не собирается переезжать на Липскую

Сообщение некоторых СМИ о якобы намерении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА переехать для проживания в государственную резиденцию на Липской является “провокациями и грязными инсинуациями”.

Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

“Резиденция на ул. Липской, 4, в Киеве является официальной государственной резиденцией для приема иностранных гостей. Она такой была, есть и останется”, - отметила она.

По словам А.ГЕРМАН, “все спекуляции вокруг того, якобы Президент намерен переехать туда на постоянное место проживания или приватизировать эту резиденцию, являются провокацией и грязными инсинуациями, которые имеют целью дискредитировать главу государства”.

Как сообщала газета “Сегодня” (№ 77 за 9 апреля) со ссылкой на одного из советников Президента Украины, В.ЯНУКОВИЧ может переехать жить из “Межигорья” на ул. Липскую, 4.