В Донецке открылся «Русский центр»

Сегодня в Донецке в помещении областной универсальной научной библиотеки им. Крупской открыт «Русский центр».

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии открытия центра приняли участие исполняющий обязанности заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Елена ПЕТРЯЕВА и исполнительный директор российского фонда «Русский мир», внук наркома СССР Молотова Вячеслав НИКОНОВ.

На церемонии открытия отмечалось, что посетители центра отныне получат доступ к справочной, научной и учебной литературе, книгам по культуре, искусству и истории России и российского общества. Фонд также располагает аудио- и видеоматериалами, предоставляет через сеть Интернет доступ к электронным базам данных российских СМИ, текстам энциклопедий и словарей.

Е.ПЕТРЯЕВА акцентировала, что открытие центра в Донецке стало частью реализации областной программы «Развитие русского языка и русской культуры в Донецкой области», и это не последнее мероприятие, которое осуществляется в рамках этой программы.

«Мы не мыслим своего дальнейшего развития без партнерских, дружеских отношений с Россией и с государствами СНГ», - подчеркнула Е.ПЕТРЯЕВА.

В свою очередь, В.НИКОНОВ сообщил, что фонд «Русский мир» оказал содействие донецкой библиотеке в ремонте помещения и передал «Русскому центру» часть своих фондов.

Он заверил, что фонд будет и далее поддерживать «Русский центр» в Донецке, обновлять его свежими материалами.

Он также призвал участников церемонии открытия «Русского центра» не искать в данном событии «волосатую руку Москвы».

«Если вы спрашиваете по поводу того, насколько в центре будет волосатая рука Москвы, то в этом центре она будет не очень волосатая», - в шутку сказал В.НИКОНОВ.