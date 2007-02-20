Янукович знает, к чему приведет противостояние вокруг референдума

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает нецелесообразным внесение изменений в Конституцию путем проведения референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Чернигове.

«Я считаю, что этот путь опасен. Больше всего он опасен для Секретариата Президента», - сказал он. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, проведение такого референдума приведет к новому витку противостояния, «и очень острому». По словам премьера, просчитать, чем это может закончиться, нетрудно, но ему лично не хотелось бы это делать. Вместо этого он считает целесообразным объединение политических сил для решения вопросов, тревожащих людей. «Поэтому я буду против любого обострения, любого политиканства», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно заявлял, что не исключает возможности всенародного референдума относительно изменений в Конституцию.