Сивкович: президент ставит задачу забыть обо всех выборах
В Виннице новый губернатор
Вице-премьер-министр Украины Владимир СИВКОВИЧ представил нового председателя Винницкой областной государственной администрации Владимира ДЕМИШКАНА.
Как передает корреспондент УНИАН, во время представления вице-премьер поставил задание перед новым губернатором.
«Задание, которое ставит Кабинет министров, Президент перед В.ДЕМИШКАНОМ, - это забыть обо всех выборах, которые были до этого, и делать так, чтобы вся Винницкая область, все руководство Винницкой области работало четко по вертикали сверху до низу», - сказал он.
В.СИВКОВИЧ также отметил профессиональность В.ДЕМИШКАНА.
«Владимир Федорович прошел через очень большое количество государственных должностей и является одним из лучших специалистов по строительству дорог, был заместителем министра транспорта и пользуется большим доверием Президента Украины и премьер-министра Украины», - сказал он.
После прощального выступления экс-председателя Винницкой обладминистрации Александра ДОМБРОВСКОГО вице-премьер В.СИВКОВИЧ добавил, что «... этот зал немного поменяется, потому что поменяется, в том числе, и стиль руководства».
В свою очередь В.ДЕМИШКАН подчеркнул, что экс-губернатором А.ДОМБРОВСКИМ начато «много хороших дел и они нуждаются в продолжении».