Сивкович: президент ставит задачу забыть обо всех выборах

Вице-премьер-министр Украины Владимир СИВКОВИЧ представил нового председателя Винницкой областной государственной администрации Владимира ДЕМИШКАНА.

Как передает корреспондент УНИАН, во время представления вице-премьер поставил задание перед новым губернатором.

«Задание, которое ставит Кабинет министров, Президент перед В.ДЕМИШКАНОМ, - это забыть обо всех выборах, которые были до этого, и делать так, чтобы вся Винницкая область, все руководство Винницкой области работало четко по вертикали сверху до низу», - сказал он.

В.СИВКОВИЧ также отметил профессиональность В.ДЕМИШКАНА.

«Владимир Федорович прошел через очень большое количество государственных должностей и является одним из лучших специалистов по строительству дорог, был заместителем министра транспорта и пользуется большим доверием Президента Украины и премьер-министра Украины», - сказал он.

После прощального выступления экс-председателя Винницкой обладминистрации Александра ДОМБРОВСКОГО вице-премьер В.СИВКОВИЧ добавил, что «... этот зал немного поменяется, потому что поменяется, в том числе, и стиль руководства».

В свою очередь В.ДЕМИШКАН подчеркнул, что экс-губернатором А.ДОМБРОВСКИМ начато «много хороших дел и они нуждаются в продолжении».