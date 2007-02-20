В Верховной Раде регионалы и бютовцы играют мышцами

В Верховной Раде произошло небольшое столкновение между народными депутатами из фракции “Регионы Украины” и БЮТ

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов Украины заблокировала трибуну и президиум ВР с тем, чтобы не допустить оппозицию для блокировки работы ВР. Сейчас народные депутаты из фракции БЮТ пытаются прорваться к трибуне. При этом между депутатами происходит легкая толкотня. Впрочем, народные депутаты улыбаются, и как такового столкновения с применением силы нет.

Как сообщалось, в понедельник лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что оппозиционные фракции требуют рассмотреть изменения к госбюджету-2007 в части увеличения социальных выплат, кроме того, “Наша Украина” и БЮТ настаивают на повторном рассмотрении проекта закона, которым ограничивается размер возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Они пообещали блокировать трибуну парламента с требованием первоочередного рассмотрения этих законопроектов.