Тимошенко пригрозила судьям КС отставкой за «неправомерное решение»

БЮТ будет инициировать отставку судей Конституционного Суда, которые проголосуют за легитимность формирования парламентской коалиции на основе индивидуального членства народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

По ее словам, БЮТ будет вносить соответствующие проекты постановлений в Верховную Раду, а также будет обращаться с просьбой к Съезду судей собраться на свой внеочередной съезд и уволить тех судей КС, которые проголосуют за это, по мнению БЮТ, неправомерное решение и признают формирование коалиции на индивидуальной основе отвечающем Основному закону.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что на прошлой неделе состоялось рейтинговое голосование относительно вышеуказанного представления, которое показало, что только 7 судей из 18-ти пока остаются на позиции закона и не поддаются давлению власти.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что она все же “без надежды надеется», что решение Конституционного Суда будет правомерным. Она напомнила, что в сентябре 2008 года КС уже выражал свою позицию относительно принципов формирования коалиции, и она очень не хотела бы, чтобы в решении КС присутствовал цинизм, согласно которому, в зависимости от того, кто у власти, такое решение и принимается.

«В зависимости от того, кто правительство, кто большинство в парламенте, в зависимости от этого Конституционный Суд принимает или одно, или диаметрально противоположное решение, и я считаю, что сегодня более острого вопроса не существует», - сказала лидер оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала журналистов, юристов, общественность не быть безразличными к данному вопросу, поскольку в иначе «следует ставить еще один диагноз: не только Конституция не защищена, а Конституционный Суд отсутствует в государстве, но и то, что гражданское общество не способно реагировать на все вызовы, не способное давать адекватную оценку».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО сравнила возможное решение КС относительно принципов формирования коалиции с другим решением КС относительно возможности бывшему Президенту Леониду КУЧМЕ баллотироваться на третий срок. В то же время она заметила, что тогда общество восстало и не допустило «такого извращения в процессе действий власти». Она считает, что так же и сегодня общество, политические круги, журналистские круги должны восстать против возможного решения КС. «Иначе в стране можно будет делать все – тогда можно будет стрелять в политиков, бросать их в тюрьму, можно будет нарушать права и свободы людей безнаказанно», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.