Квартира Луценко меньше семейного гаража

Бывший министр внутренних дел, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО в прошлом году заработал 146 тыс. 052,37 грн.

Об этом говорится в его декларации о доходах, которая обнародована на сайте “Народной самообороны”.

В то же время члены семьи Ю.ЛУЦЕНКО в 2009 году получили доход в сумме 1 млн. 332 тыс. 581 грн., в том числе 12 тыс. грн. страховое возмещение, 495 тыс. 626 грн. - доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности и 824 тыс. 955 грн. – заработная плата.

Согласно декларации, семья Ю.ЛУЦЕНКО имеет в частной собственности недвижимое имущество в виде земельного участка площадью 0,0775 га, а также жилой дом площадью 203,9 кв. м, квартиру площадью 331 кв. м и гараж площадью 32,2 кв. м. Лично у экс-министра есть квартира площадью 27,5 кв. м.

Кроме того, члены семьи Ю.ЛУЦЕНКО имеют в частной собственности легковые автомобили «Инфинити», «Хюндай» и мотоцикл «Хонда».

На счетах в банковских и других финансово-кредитных учреждениях у Ю.ЛУЦЕНКО размещено 50 тыс. грн., у членов его семьи - 10 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году доход Ю.ЛУЦЕНКО составлял 237 тыс. 327 грн.