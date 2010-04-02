Томенко не видит возможности начать работу ВР

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что сегодняшнее заседание парламента не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам Н.ТОМЕНКО, на заседание Согласительного совета не пришли представители коалиции, поэтому «переговорный процесс не вошел в конструктивное русло, и поэтому пока не вижу возможности начать работу».

Он сказал, что в случае, если до 12 часов заседание Согласительного совета все же состоится, то сегодня парламент сможет решить хотя бы несколько вопросов.

По мнению Н.ТОМЕНКО, «можно откладывать конфликты на неделю, на месяц, но их нужно решать. Наше предложение – конструктивно, демократически решить».

Н.ТОМЕНКО также отметил, что до 12 апреля рабочая группа должна наработать вопрос относительно разрешения конфликта вокруг руководства комитетов ВР и о предоставлении оппозиции возможности контролировать действия власти путем председательства в комитетах, которые должны отойти оппозиции.