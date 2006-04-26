Литвин намекает, что выборы сфальсифицировала ”Наша Украина”

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что если бы в ходе парламентских выборов не было фальсификаций, то никто не боялся бы пересчитать голоса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции по итогам работы парламента четвертого созыва.

Он отметил, что не имеет оснований обвинять в фальсификациях ни одну политическую силу, в том числе БЮТ и Партию регионов.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что в Украине усовершенствовали технологии фальсификаций и действовали уже на завершающем этапе – во время подсчета голосов.

«Я думаю, что если бы все было честно, не нужно было бы бояться. Во многих странах, если есть сомнения, тогда проводится пересчет. Для этого времени нужно не так уж и много. Очевидно, было чего бояться», - сказал спикер.

Он высказал мнение, что до этого времени уже можно было пересчитать голоса.

При этом он напомнил о президентской кампании, когда у людей возникли сомнения и было принято решение о проведении третьего тура выборов.

Как сообщал УНИАН, Высший административный суд Украины 25 апреля принял решение об отклонении исков Блоков Наталии Витренко, Юрия Кармазина, Народного блока Литвина и партии «Вече» к Центральной избирательной комиссии о признании неправомерными ее действий по установлению результатов выборов.

Суд отменил свой запрет от 12 апреля 2006 года об осуществлении Центризбиркомом каких-либо действий по официальному обнародованию результатов парламентских выборов в Украине.

ЦИК 10 апреля объявила официальные результаты выборов народных депутатов Украины, согласно которым Партия регионов получила 32,14% голосов избирателей, Блок Юлии Тимошенко – 22,29%, блок “Наша Украина” – 13,95%, Социалистическая партия Украины 5,69%, Коммунистическая партия Украины – 3,66%.