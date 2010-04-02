Европа закрыла глаза на коалицию, но на местные выборы не закроет

К решению Конституционного Суда по направленному сегодня Верховной Радой проекту Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов)» будут «высокие европейские требования».

Такое мнение высказал в интервью УНИАН политолог Дмитрий ВЫДРИН.

«Я думаю, что Конституционный Суд быстро рассмотрит, поскольку все понимают, что постоянно толковать Конституцию двусмысленно нельзя, нужно иногда толковать однозначно и по тем требованиям, которых требует Европа», - сказал Д.ВЫДРИН.

По его словам, Европейский Союз всегда более щепетилен к муниципальным, чем к центральным проблемам Украины. Он отметил, что Европа «закрыла глаза» на формирование коалиции в Верховной Раде, считая это внутренним делом парламента, однако ЕС не будет молчать в случае нарушения прав местных общин относительно сроков выборов.

Потому, отметил Д.ВЫДРИН, к решению Конституционного Суда о внесении изменений в Основной Закон в части сроков полномочий парламента Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских голов будут «высокие европейские требования».

Политолог прогнозирует в связи с этим, что решение КС будет вынесено быстро, и местные выборы состоятся в этом году.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, ВР направила в Конституционной Суд законопроект об установлении одинаковых сроков полномочий (по 5 лет) местных советов и глав городов и сел, и назначении их выборов на 27 марта 2011 года.