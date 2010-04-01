Киевское метро на Пасху будет работать дольше
15:40, 01 апреля 2010Политика
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Сообщение пресс-службы
По случаю празднования светлого Христового Воскресения и в целях обеспечения нормальной работы в праздничный день изменяется режим работы Киевского метрополитена.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Киевского метрополитена”, так, в ночь с 3 на 4 апреля работа метрополитена будет продлена на один час.
Кроме того, утром 4 апреля станции Киевского метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше.
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