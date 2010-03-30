Литвин увидел, что ВР находится «совсем в другом измерении»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» будет принят 29-30 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что на Согласительном совете лидеров фракций речь шла о том, чтобы ориентировочно 14 апреля Кабмин представил проект бюджета в Верховной Раде Украины. Спикер добавил, что нужно сделать все для того, чтобы «29-30 апреля мы вышли на принятие окончательного решения».

В.ЛИТВИН добавил, что сегодня парламент не может ориентироваться на сроки, которые предусмотрены Бюджетным кодексом и Регламентом Верховной Рады Украины, поскольку «мы совсем в другом временном измерении».