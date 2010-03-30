Директор Евро-2012 в Украине: Львов находится на грани пропасти

Директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ называет критической ситуацию со строительством стадиона для Евро-2012 во Львове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012 в Украине (МОК).

«Ситуация со стадионом критическая. Это подтвердили эксперты УЕФА, которые находились на прошлой неделе в Украине. Строгие выводы экспертов относительно львовского стадиона не являются неожиданными, ведь из-за разногласий между заказчиком и генеральным подрядчиком активное строительство стадиона не велось на протяжении большей части прошлого года», - сказал сегодня во Львове М.ЛУБКИВСКИЙ.

«Львов находится на грани пропасти, - отметил он. - Новая власть получила кредит доверия от УЕФА, но, к сожалению, этот кредит доверия имеет очень короткий срок действия. Первые шаги для решения ситуации сделаны - стадион переведен в государственную собственность, что позволяет завершить его строительство за бюджетные средства. Для возобновления доверия УЕФА к данному проекту крайне важно максимально нарастить строительные мощности на участке с тем, чтобы уложиться в запланированные сроки».

Говоря о размещении целевых групп УЕФА, М.ЛУБКИВСКИЙ сообщил, что во Львове все еще существует дефицит пятизвездочных гостиниц, а строительство новых задерживается, поскольку «городская власть должна предоставить подтверждение относительно реализации строящихся гостиниц».

По мнению специалистов МОК, ситуация с размещением болельщиков немного лучше, однако необходимо создать эффективные команды для организации размещения фанов и создать единую базу данных по заведениям размещения.

Относительно тренировочных центров, то, по словам директора турнира, при условии проведения всех необходимых работ по реконструкции, город сможет предложить 3-4 объекта.

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, большую обеспокоенность вызывает ситуация с общественным транспортом во Львове, «это самая сложная ситуация среди всех принимающих городов».

В частности, специалисты МОК отмечают, что абсолютно необходимым является обеспечение сосообщения аэропорта со стадионом и центром города. Следует также учесть, что львиная доля перевозок будет выполняться автобусами, поэтому ключевым для города вопросом является обеспечение достаточным количеством современного подвижного состава. «При этом необходимо стремиться, чтобы этот подвижной состав был привлечен не только на период турнира, но и после завершения турнира работать на благо жителей города» - подчеркнул директор турнира.

«Времени осталось очень мало. У Львова нет другого выхода, кроме как выполнить все требования УЕФА. Другого варианта я не вижу», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.