Правительство Азарова пока не будет повышать пенсионный возраст

Украина не будет повышать пенсионный возраст в 2010 году. Правительство не видит в этом потребности, сказал «Немецкой волне» министр труда и социальной политики Василий Надрага.

Международный валютный фонд неоднократно отмечал, что реформы украинской пенсионной системы необходимо начать именно с повышения возраста, когда украинцы будут выходить на пенсию. Это требование касается как украинских мужчин, которые сейчас работают до 60 лет, так и женщин, которые выходят на пенсию на пять лет раньше.

«Все, что МВФ давал – это только предложения, и их нужно обсуждать. Эта дискуссия будет, по-видимому, вечная, но повышать пенсионный возраст сейчас не ко времени», - отметил министр. Василий Надрага подчеркнул: если поспешно принимать решение о пенсионном возрасте уже в бюджете на текущий год, то это будет «сужение проблемы по срокам и по сути».

Впрочем Надрага не исключил, что разрабатывая бюджет на 2011 год, к рекомендациям МВФ правительственные чиновники таки вернутся, однако, по мнению министра соцполитики, прежде всего следует внести соответствующие изменения в законы относительно социальных стандартов украинских граждан. Василий Надрага отметил, что за март правительство рассчиталось с Пенсионным фондом. «Вопрос не стоит, что у нас может возникнуть дефицит средств для Пенсионного фонда. Система сделана так, чтобы не было нарушений в этом».

В свою очередь эксперты (как международные, так и украинские) констатируют, что повышение пенсионного возраста в Украине неминуемо, ведь по некоторым оценкам, уже через 40 лет процент пенсионных отчислений в зарплате составит около 30 %, а это не в интересах тех, кто сейчас работает на свою пенсию.