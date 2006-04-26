Севастопольский горсовет придал русскому языку статус регионального

Депутаты Севастопольского городского совета сегодня приняли решение о предоставлении русскому языку на территории города статуса регионального.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 68 из 70 депутатов, присутствующих на сессии горсовета.

Согласно решению, русский язык в Севастополе необходимо охранять и развивать теми способами, которые не противоречат развитию государственного украинского языка. Кроме того, государственным учреждениям, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям всех форм собственности предложено использовать русский язык в объемах, которые обеспечивают запросы граждан города.

Городской совет также решил, что до 1 августа текущего года необходимо сделать анализ условий функционирования русского языка, проблем, связанных с его преподаванием и изучением в заведениях образования, подотчетных местным органам самоуправления. После изучения языковой ситуации на территории Севастополя планируется разработать местную программу развития русского и украинского языков.

Депутаты также намерены особое внимание уделить языковой ситуации в теле- и радиоэфире города. Решено также создать консультативный совет по языковым вопросам с целью предоставления квалифицированной помощи органам власти при разработке решений в данной сфере.

Как сообщал УНИАН, 6 марта статус регионального предоставил русскому языку Харьковский городской совет. Также 25 апреля Луганский областной совет предоставил русскому языку статус регионального в области.