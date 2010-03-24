Азаров поставил задачу новому главе налоговой: нещадно выжигать...

Кадровые изменения в Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) неизбежны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

По его словам, налоговая служба свои функции не выполняет, об этом свидетельствует рост недоимки по налогам, а также коррупция в сфере возмещения НДС. «Налоговая служба за последние годы себя дискредитировала... Я ставлю задачу перед Александром Алексеевичем (ПАПАИКОЙ – УНИАН) и перед всеми остальными – нещадно выжигать это явление (злоупотребление в администрировании НДС – УНИАН), кадровые чистки для всех, кто замешан в этих делах, и наиболее отличившихся сдавать в прокуратуру», - сказал Н.АЗАРОВ.

На вопрос журналиста о количестве людей, которые будут заменены в органах ГНАУ, Н.АЗАРОВ ответил, что он не говорил о кадровых чистках: «Я не говорил о кадровых чистках, так или нет?.. Слово «чистка» вообще не входит в мой лексикон». Он не уточнил количество людей, которое может попасть под увольнение из органов ГНАУ, отметив лишь необходимость кадровых изменений.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что у него нет никаких данных, «которые бы характеризовали Буряка (Александр БУРЯК – экс-глава ГНАУ – УНИАН) с негативной стороны». Однако работа ГНАУ за предыдущий период будет тщательно изучена, поскольку те злоупотребления, которые были в администрировании НДС, осуществлялись работниками ГНАУ. «Их (злоупотребления – УНИАН) делали конкретные люди. Поэтому надо, чтобы конкретные люди вполне конкретно и ответили. Когда их фамилии станут нам известны, мы их обнародуем», - сказал Н.АЗАРОВ.