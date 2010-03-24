Бродский сел в кресло Кужель
11:15, 24 марта 2010Политика
5229 0
Сегодняшнее решение Кабмина
Правительство сегодня на заседании приняло решение о назначении Михаила БРОДСКОГО на должность председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства).
Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета Министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.
«Да, сегодня такое решение принято», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter