Тарасюк считает, что Азаров отворачивается от Европы

Сопредседатель Комитета межпарламентского сотрудничества Украина-ЕС Борис ТАРАСЮК считает, что правительство Николая АЗАРОВА сворачивает евроинтеграцию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое мнение Б.ТАРАСЮК выразил сегодня украинским журналистам после окончания двухдневного заседания Комитета.

“Я не могу не обратить внимание на тот факт, что нынешнее правительство, создав 7 правительственных комитетов, не смогло создать правительственный комитет, который существовал до сих пор, – правительственный комитет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Не является ли это сигналом для ЕС?”, - спросил депутат?

“Потому что здесь, в Брюсселе, можно говорить все, что угодно, все, что понравится. Но лишь конкретные дела могут дать ответ на то, или это были пустые слова, или это дела. Дела свидетельствуют об обратном: то, что нынешнее правительство сворачивает такую важную сферу, как европейская интеграция, оставаясь на декларативных нотах”, - добавил он.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что несмотря на всю критику в отношении предыдущего Президента Виктора ЮЩЕНКО и предыдущей власти, ей удалось достичь много успехов на пути к ЕС. По словам депутата, среди таких успехов - начало безвизового диалога с ЕС, заключение соглашения об упрощении визового режима, фактическое начало переговоров о безвизовом режиме и создание “дорожной карты”, начало переговоров о соглашении об ассоциации.

“И не нужно сейчас власти, которая существует несколько дней, присваивать эти заслуги себе, нужно сделать что-то свое. Вот когда сделает нынешняя власть что-то свое, тогда увидим”, - сказал украинский депутат.