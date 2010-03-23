Чорновил говорит, что коммунисты грызутся между собой

Заявление коммунистов относительно возможности выйти из правящей парламентской коалиции - проявление внутрипартийной борьбы внутри Коммунистической партии Украины. Об этом заявил народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов) во время встречи со студентами и преподавателями Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) на заседании Дискуссионного клуба при Академии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МАУП, по словам Т.ЧОРНОВОЛА, самая острая борьба сейчас происходит между лидером КПУ Петром СИМОНЕНКО и влиятельным крымским коммунистом Леонидом ГРАЧОМ. Последний, по мнению депутата, является настоящим автором скандала относительно недовольства коммунистов распределением должностей. "На самом деле, коммунистов меньше всего интересуют должности, о чем свидетельствует их предыдущий опыт в коалициях. Вместе с тем, лидер коммунистов П.СИМОНЕНКО оказался в неудобном положении, поскольку ему будет непросто объяснить своему избирателю меркантильную позицию своей партии", - считает народный депутат. (УНИАН: в интервью нашему агентству, говоря о сотрудничестве фракции КПУ с Президентом Украины и правительством, Л.ГРАЧ сказал, что то, «как обошлись с коммунистами, можно считать, по меньшей мере, ошибкой». Он отметил, что фракция стала составляющей частью коалиции, отправили в отставку правительство Юлии ТИМОШЕНКО, но «сформировано правительство практически полностью силами «регионалов». Из них же состоит подавляющее большинство председателей облгосадминистраций». По словам Л.ГРАЧА, возникает вопрос: «А мы для чего в коалиции? Мы что, не заслуживаем того, чтобы было несколько министров-коммунистов? Мы что, не заслуживаем, чтобы было несколько губернаторов-коммунистов?». «Заслуживаем, конечно, – и что касается вклада в их победу, и что касается нашего отношения к делу», - добавил Л.ГРАЧ.)

Говоря о кадровой политике новой власти, Т.ЧОРНОВИЛ допустил, что наибольшим ее недостатком является не столько распределение должностей по партийным квотам в коалиции, сколько внутри групп влияния в самой Партии регионов по принципу "баланса и противовесов". Это, по мнению народного избранника, закладывает "бомбу" в эффективное функционирование новой вертикали власти.

Т.ЧОРНОВИЛ также раскритиковал низкое внимание новой власти к назначениям "второго эшелона", в результате чего, по его мнению, второстепенные должности получают малоопытные и непрофессиональные руководители. Он спрогнозировал вторую волну кадровых чисток, жертвами которой станут эти руководители, объяснив это тем, что Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ “нужен быстрый результат".

Справка УНИАН. МАУП является крупнейшим негосударственным вузом в стране. В академии учатся около 45 тысяч студентов. Дискуссионный клуб МАУП начал свою работу в 2008 году. Формат клуба допускает приглашение ведущих политиков, чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые, кроме столичной студенческой аудитории, имеют возможность пообщаться в интерактивном режиме видеоконференции с учениками филиалов Академии во всех регионах Украины.