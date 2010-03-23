В недрах ПР и БЮТ уже подросли конкуренты Януковича и Тимошенко?

Предстоящие выборы в местные органы власти станут катализатором выделения новых политических проектов, выстраивающих реальную альтернативу нынешней двухпартийной системе. Так директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК прокомментировал перспективы проведения выборов в местные советы осенью нынешнего года.

Как сообщили УНИАН в Центре исследований проблем гражданского общества, по мнению В.КУЛИКА, «местные выборы, несомненно, существенным образом модернизируют политическую систему. Вполне можно прогнозировать разбавление консервативной двухпартийной модели альтернативными политическими проектами, вышедшими из регионов на всеукраинский уровень. Как минимум, можно говорить о потере перспективы для партий т.н. вождистского типа, которые уйдут под давлением идеологических проектов. Это равным образом касается и БЮТ, и Партии регионов – они вынуждены будут модернизироваться, поскольку вести всю кампанию усилиями Юлии ТИМОШЕНКО или Виктора ЯНУКОВИЧА уже будет невозможно». По мнению эксперта, «в недрах самих партий появятся политики, которые разделят и груз ответственности, и бремя власти лидеров. Возможно, именно такие политики как Сергей СОБОЛЕВ, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Владимир БОНДАРЕНКО, Юрий МИРОШНИЧЕНКО, Нестор ШУФРИЧ попытаются разыграть карту альтернативной идеологической силы».

По мнению В.КУЛИКА, структурная и идеологическая модернизация основных нынешних политических сил – неизбежна. «Как в случае с победой В.ЯНУКОВИЧА, так и в контексте поражения Ю.ТИМОШЕНКО БЮТ и ПР вынуждены будут модернизироваться, выталкивая на роль спикеров молодых и перспективных политиков, способных как вести диалог с избирателем в режиме митинга, так и заниматься конструктивной деятельностью в рамках правительства. В противном, случае именно такие общественные деятели станут основной для политической силы, которая попытается наконец-то ответить на общественный запрос относительно «новых лиц» в украинских идеологических реалиях», - убежден директор Центра исследований проблем гражданского общества.