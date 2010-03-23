В МВД думают, куда пристроить людей Луценко

В Министерстве внутренних дел планируют в ближайшее время предложить новые должности уволенным руководителям, которые работали в органах внутренних дел при министре Юрии ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил начальник инспекции по личному составу МВД Украины Михаил ДИВАК.

По его словам, незначительное количество людей, которые были освобождены от должностей, написали рапорты об увольнении из органов внутренних дел. «Остальные остались в строю, и думаю, в ближайшее время им будут предложены новые должности», - сказал М.ДИВАК.

В то же время, отвечая на вопрос, есть ли сейчас у нового руководства какие-то претензии к бывшим руководителям областных управлений милиции, он отметил: «Если будут претензии, будут проводиться проверки. На сегодняшний день мне таких поручений не давали».