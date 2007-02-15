Шуфрич сочувствует боксеру Кендзьору

Нестор Шуфрич удивлен реакцией Ярослава Кендзьора на то, что Шуфрич дал оценку соответствия Закона о Кабмине нормам Конституции. Об этом сообщает пресс-служба министра. Шуфрич хочет напомнить, что он как народный депутат Верховного Совета Украины 4 созыва и один из авторов изменений в Конституцию считает для себя возможным давать подобные комментарии, и никто не имеет права ограничивать его в этой возможности.

Тем не менее, Шуфрич согласен, что если у кого-то есть вопросы относительно конституционности этого Закона, то точку в этом споре может поставить только Конституционный суд. А до тех пор этот Закон обязателен для исполнения для всех, в том числе и для отдельных представителей «Нашей Украины».

Касательно других высказываний Кендзьора, Шуфрич сочувствует последнему и отмечает, что, видимо, сегодня дает о себе знать юношеское увлечение Кендзьора боксом.